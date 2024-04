Dave Apolinario uupakan bakanteng IBF flyweight belt

MAPAPALABAN para sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) flyweight title si dating International Boxing Organization (IBO) 112-pound ruler Dave “Dobermann” Apolinario kay No.1 ranked at unbeaten Mexican boxer Angel Ayala Lardizabal kasunod ng pagbakante ni Jesse “Bam” Rodriguez sa naturang titulo.

Naunang ipinag-utos ng pamunuan ng IBF na magkaroon ng kasunduan ang dalawang kampo sa loob ng 30-araw upang maitulak ang usapan patungkol sa kanilang kikitain at pinal na petsa ng salpukan.

“Angel Ayala and Dave [Apolinario] were ordered to negotiate for the vacant title on March 28. They have 30 days to reach an agreement,” ayon sa inilabas na statement ng IBF, kung saan No.3 ranked si Apolinario, habang No.8 naman sa WBO title.

Nagdesisyong bitawan ng Amerikanong si Rodriguez ang nasabing korona, habang inaasahang tatangalin rin nito sa beywang ang World Boxing Organization belt, upang umakyat sa masikip na junior-bantamweight division na kinabibilangan nina WBO titlist Kosei Tanaka, WBA belt Kazuto Ioka, unbeaten IBF champ Fernando Martinez at WBC title holder Juan Franciso Estrada.

Nasa parehong dibisyon rin sina Roman “Chocolatito” Gonzalez, Srisaket Sor Rungvisai, Andrew Moloney at mga Pinoy na sina Jade Bornea at unbeaten KJ Cataraja.

Minsang hinawakan ni Apolonario ang IBO title matapos nitong patumbahin si Gideon Buthelezi noong Hulyo 29, 2022 sa East London, South Africa, habang sunod nitong pinasuko si Indonesian Frengki Rohi sa General Santos City sa round 2, sunod na tinalo sa Korakuen Hall si Mexican Brian Mosinos sa dominanteng unanimous decision.

Huling beses sumabak si Apolinario (20-0, 14KOs) kontra Thai boxer Tanes Ongjunta sa bisa ng fourth round knockout noong Pebrero 22 sa Korakuen Hall sa Bunkyo, Tokyo, dahilan upang maging mandatory challenger ng World Boxing Association (WBA) flyweight title na tangan ni Seigo Yuri Akui ng Japan, na nagawa namang maagaw ang korona kay Artem Dalakian ng Ukraine sa bisa ng 12-round unanimous decision nitong nagdaang Enero 23 sa EDION Arena sa Osaka, Japan.

Malinis ang kartada ng Mexican boxer na si Ayala (17-0, 7KOs) na nanaig sa kontrobersiyal na panalo kay Felix Alvarado noong Oktubre 14, 2023 sa Merida, Mexico. (Gerard Arce)