Christine Hallasgo, Richard Salano markado sa HOKA Trilogy Run Asia

Isasagawa ng HOKA Trilogy Run Asia ang pinaka-ambisyosong serye ng takbuhan sa buong bansa na bukas para sa national team members at mga nagnanais makasabak sa internasyonal na takbuhan sa paglulunsad nito sa isa sa 2024 series nito sa Abril 7 sa SM Mall of Asia Complex.

Iniharap mismo ni Runrio event manager Kamille Atienza ang buong detalye ng takbuhan na lilibot sa pangunahing mga siyudad at probinsiya sa bansa sa pagdalo sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Ilan sa mga miyembro ng national team na inaasahang lalahok sa naturang serye ng takbuhan sina Christine Hallasgo at Richard Salano.

Binanggit ni Ateinza na ang mga paparating na leg ay sa Cebu, Baguio, Iloilo, Bacolod, Davao at Cagayan de Oro na hahantong sa National Finals sa Pasay City. Para sa paunang leg, inaasahan nilang mahigit 8,000 runners ang lalahok.

“Dati, sa Manila lang kami nagdaos ng mga karera pero pinaplano namin ngayon na mag-expand sa mga run sa Clark, Bicol at Palawan, at para sa 2025 plano rin naming mag-expand hanggang Thailand, Singapore at Malaysia,” sabi ni Atienza.

Dumalo rin sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, PSC, Philippine Olympic Committee, PLDT/Smart, MILO, at ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment gateway sa Pilipinas, sina triathlon coach Ronald Molit at HOKA marketing manager Sharon Salvacion.

Kabuuang 19 karera, kabilang ang National Finals sa Disyembre, ang gagawin ngayong taon na bukas sa lahat ng runner, mula sa mga baguhan hanggang sa elite level, at sa mga nasa iba’t ibang pangkat ng edad.

Inilarawan ni Atienza ang kaganapan bilang isang “progresibong lahi.”

Sa unang leg, magkakaroon ng karera sa 5K, 10K at 16K bago ito umakyat sa 5K, 10K at 21K pagkatapos ay 5K, 10K at 32K hanggang sa National Finals na may 5K, 10K at 42K.

“Every succeeding leg pataas nang pataas ang distance. Gusto namin na mas malayo ang mararating ng mga mananakbo at gusto ng HOKA na maging bahagi ng paglalakbay na iyon,” ani Salvacion. (Lito Oredo)