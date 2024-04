Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng resolusyon para siyasatin ang sinasabing “gentleman’s agreement” ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at ng Chinese government para panatilihin ang status quo sa West Philippine Sea.

“This ‘gentleman’s agreement’ is treasonous. While China, in any case, will most likely attack our resupply missions en route to Ayungin, this sham of an agreement only gave Beijing more ammunition to assert her baseless claims,” sabi ni Hontiveros.

“Kung totoo ang kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas,” dagdag pa niya.

Sa Senate Resolution No. 982, sinabi ni Hontiveros na kung totoo ang kasunduan, para na rin aniyang isinuko ang soberenya ng Pilipinas at isa umano itong “act of treason” tulad ng sinabi noon ni dating Philippine Navy flag officer-in-command Eduardo Santos.

Nakasaad pa sa resolusyon na ang National Security Council mismo, sa pamamagitan ni Assistant Director General Jonathan Malaya ay sinabing hindi niya alam ang nasabing kasunduan. Binanggit pa ni Malaya, na dapat magpaliwanag si Atty. Harry Roque [na siyang nagbunyag ng agreement] tungkol sa nasabing kasunduan lalo na’t may implikasyon ito sa pambansang seguridad.

“It is our duty to fortify the BRP Sierra Madre. Without it on Ayungin, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we not only lose a crucial, strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty,” babala ng senadora. (Dindo Matining)