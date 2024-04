Capital1, Smart sapol twice-to-beat bonus

INANGKIN ng Capital1 Solar Boys at ng Smart Sports Scribes ang twice-to-beat advantage sa playoffs matapos manalo sa kani-kanilang mga laban, Martes ng gabi, sa 2024 Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup na ginaganap sa FIBA World Cup na pasilidad sa Ninoy Aquino Stadium.

Hindi nagpakita ng kalawang ang Solar Boys matapos ang dalawang linggong pahinga ng torneo sa pagtala sa dikit na 68-61 panalo laban sa Say Chiz Smileys, habang ang Smarts Sports Scribes ay napigil ang matinding balikwas ng Strong Group Athletics upang angkinin ang 78-72 tagumpay.

Ang Capital1 at Smart ay mayroon na ngayong magkaparehong 4-1 na rekord patungo sa huling yugto ng torneo na isa sa mga proyekto ni PSA President Nelson Beltran ng Philippine Star.

Kumakapit sa 65-61 abante sa papatapos na segundo ng fourth quarter, sina Aldo Aviñante at Jonash Dannug ng Tiebreaker Times ay nagpasok ng tatlo sa apat na free throws para siguruhin ang laro at selyuhan ang panalo para sa squad na suportado nina Mandy at Milka Romero, Bulakan Mayor Vergel Meneses, Uratex, at Rebel Sports.

Pinangunahan ni John Bryan Ulanday ng The Philippine Star ang Capital1 na may 16 puntos at anim na rebounds habang si Aviñante ay kumana ng 13 puntos, anim na rebounds at apat na assists.

Si Christian Jacinto ay may isa pang double-double output na 11 puntos at 15 rebounds. Sina Delfin Dioquino at Mark Montejo ay may tig-anim na puntos at humablot din ng 17 at 15 rebounds, ayon sa pagkakasunod.

Sa unang laro, inilatag ng Sports Scribes ang matinding depensa upang tabunan ang mabagal na simula kung saan ito naghabol sa 39-47 sa break at nilimitahan ng Smart ang SGA sa limang puntos lamang sa ikatlo upang ibalik ang direksyon nito tungo sa panalo.

Sina AJ Bolando at Jan Ballasteros ay nagpasok ng mahahalagang free throws sa huling bahagi ng fourth quarter para selyuhan ang krusyal na panalo ng Sports Scribes.

Nagtala si Bolando ng league second best 39 puntos, dagdag ang apat na rebounds at pitong assists habang si Reuben Terrado ng SPIN.ph ay may 12 puntos at walong rebounds sa koponang todo soporta mula kay Danny Espiritu, Headstart Sports Academy at BaliPure.

Nanguna si Eugene Flores ng One Sports sa Press Row Bros na may 33 puntos habang si Diego dela Paz ay humakot ng double-double na 19 puntos at 13 rebounds sa kabiguan.

Magpapatuloy ang aksiyon sa susunod na linggo kung saan ang Capital 1 at Smart ay maglalaban para sa top seed sa 8pm affair habang ang SGA ay lalaban sa Say Chiz sa tampok na laro ganap na laas-9:30 ng gabi. (Lito Oredo)