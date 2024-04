Boxer Christian Laurente sasalang sa Paris Qualifying

NABIGYAN ng magandang pagkakataon si undefeated professional boxer Christian Pitt Laurente na maging parte ng Philippine nteam na sasalang sa huling Olympic Qualifying Tournament kasama sina Tokyo Games silver medalist Carlo Paalam, 2016 Rio boxer Rogen Ladon at multi-combat athlete Hergie Bacyadan sa Mayo 23 hanggang Hunyo 3 sa Bangkok, Thailand.

Matagumpay na dinaig ng tubong General Santos City sa isang box-off match si Mark Ashley Fajardo matapos itong alukin at imbitahin ng pamunuan ng Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP).

Sasabak ang 5-foot-8 southpaw sa men’s 63.5kgs division para subukang higitan ang nakamit ni Fajardo na pagtuntong sa round-of-16.

“He’s going to take the spot for Thailand and joining Carlo, Rogen and Hergie in looking for another qualifying spot for Paris,” saad ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo.

Asintang makasuntok ng karagdagang mga boksingero ang Pilipinas upang makapasok sa 2024 Paris Olympics kasunod ng pagpasok nina Tokyo Games silver medalist Nesthy Petecio, bronze medal winner Eumir Felix Marcial at international veteran Aira Villegas.

Nakapasok sa quadrennial meet ang bronze medalist na si Marcial sa men’s 80kgs matapos na umabante sa finals ng19th Asian Games sa Hangzhou, China, habang umentra naman sa top 2 si Petecio sa women’s 57kgs at Boxam International Tournament titlist Villegas sa semifinals ng women’s 50kgs sa nagdaang first Olympic Qualifying sa Busto Arsizio, Italy.

Naniniwala ang ABAP na kakayaning pang madagdagan ang bilang ng maipapadalang boksingero sa Paris Games matapos ang magandang pagpapakita ng laro nina Paalam at Ladon, kung saan nasaktan lamang si Paalam sa kanyang round-of-32 bout kay Mexican Andrey Bonilla sa men’s bantamweight division, habang kinapos sa round-of-16 ang two-time Southeast Asian Games champion at 2018 Jakarta-Palembang Asian Games runner-up na si Ladon laban kay Kiaran MacDonald sa puntos.

Inihayag rin ni Manalo na hindi na makakasama pa sa huling Olympic qualifying sina Riza Pasuit (W60kgs), Ronald Chavez, Jr. (M71kgs), Claudine Veloso (W54) at John Marvin (M92kgs) gayundin sa pagtungo ng Amerika sa Abril 9 upang dumalo sa maiksing training camp sa US Olympic Training Center sa Denver, Colorado, kasama ang tatlong Paris-bound boxers.

“Tuloy ang training camps at tournament, kahit doon sa Colorado mayroong tournament. ‘Yung Thailand nag-invite ng pre-tourney training camp, kahit iyung qualified will be there and can still join, doon pa rin ang coaches, matutukan ang areas for improvement nila,” saad ni Manalo. (Gerard Arce)