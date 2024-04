Bicol hot air balloon fest malapit na!

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sadyang kaybilis ng panahon dahil Abril na ngayon. Isang buwan na lang at parating na ang pinananabikan nating Bicol Loco Festival!

Markahan ang inyong mga kalendaryo. Gaganapin ito sa Mayo 3-5, 2024 sa Old Legazpi Airport. Ang Bicol Loco Festival ay ang hot air balloon festival version ng Bicol region.

Kami’y lubos na nasasabik na bigyan kayo ng bird’s eye view ng nakamamanghang kagandahan ng Mayon Volcano at mga kalapit na lugar sa pamamagitan ng hot air balloon festival.

Ito’y inisyatiba ng inyong lingkod at Ako Bicol Party-list sa tulong ng maaasahan nating partner, ang Department of Tourism (DOT). Ito rin ang unang pagkakataon na ang himpapawid ng Albay ay mapupuno ng hot air balloons. Umaasa ang lahat na lalong makikilala sa buong mundo ang ating rehiyon sa pamamagitan ng tourism industry.

Ang mga hot air balloon na ito ay paliliparin ng mga sertipikadong piloto upang tiyakin ang kasiyahan at kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ang mga first-timer. Bawat balloon ay pipintahan o didisenyuhan ng mga tourist attractions sa Bicol.

Makikilala ang Bicol region hindi lang dahil sa mga masasarap na pili nuts, pinangat at iba pang pagkain, gayundin ang marikit na Mayon Volcano kundi dahil din sa hot air balloon festival. Kapag bumisita kayo rito, baka maisipan nyong dito na manirahan habambuhay.

Kaya sa darating na Mayo, samahan nyo kami sa pambihirang kaganapang ito sa Old Legazpi Airport.

Samantala, tulad ng ating ipinangako sa mga nagdaang kolum, ating ibabahagi ang iba pang proyekto at programa ng Ako Bicol Party-list.

Isa na rito ang isinagawang orientation ng AKB para sa mga benepisyaryo ng Tulong Dunong Program ng Commission on Higher Education. Bahagi ito ng programang “Tabang sa Edukasyon” ng Ako Bicol Party-list na naglalayong tulungan ang bawat estudyanteng nangangailangan.

Noong nakaraang Marso, naging abala ang ating mga kasamahan sa pag-aasikaso sa mga benepisyaryo ng Tulong Dunong Program. Nagsagawa tayo ng orientation noong Marso 26, 2024, sa Perpetual Help Paramedical College para sa mga mag-aaral mula sa unang distrito ng Albay.

Noong Marso 23, 2024 naman, nagsagawa rin ng orientation na dinaluhan ng 142 mag-aaral mula sa iba’t ibang barangay sa lungsod ng Tabaco. Una rito, noong Marso 22, 2024 ay nagsagawa rin ng orientation sa Polytechnic Institute of Tabaco kung saan 42 estudyanteng benepisyaryo mula sa iba’t ibang munisipalidad sa unang distrito ng Albay ang dumalo.

Bawat estudyante ay makakatanggap ng 7,500 pesos per semester pantulong sa mga bayarin sa eskwelahan o pang-araw-araw na gastusin ng mga estudyante.

Nais ko namang batiin ang mga bagong halal na opisyales ng Philippine Information Agency (PIA) Camarines Sur Communications’ Network para sa 2024 – 2026. Nagkaroon sila ng oathtaking na isinagawa sa Summit Hotel Naga, noong Marso 25, 2024.

Ang aktibidad ay pinangunahan ng ating kasamahan na si Cong. Jil Bongalon. Dinaluhan din ito ng mga board of directors tulad ni Lovella Guarin mula sa Department of Agriculture (DA), Rosalyn Perida (TESDA), Charly Rosari (Milaor LGU), Allen Reondanga (Naga LGU), Maj. Frank Roldan (DPAO, 91D, PA), Pat Felizmenio (Department of Science and Technology (DOST – CamSur) at Quennie Agsao (SSS Naga).

Bago ako magtapos sa aking pitak, nais ko lang paalalahanan ang ating mga kababayan na ingatan ang inyong kalusugan ngayong panahon ng tag-init. Delikado po ang kasalukuyang heat wave na nararanasan sa maraming bahagi ng bansa.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!