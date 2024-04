Sumuko kahapon ang tatlong tauhan ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) matapos na isilbi ng Philippine National Police (PNP) kasama ang National Bureau of Investigation (NBI) ang 2 warrant of arrest sa kasong Child Abuse at Sexual abuse na ipinalabas ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanilang lider na si Apollo Quiboloy.

Nasa kustodiya na ng NBI si Tamayong Brgy. Captain Cresente Canada, Paulene Canada at Sylvia Cemanes na kabilang sa mga akusado.

Sinabi ni Davao Region Police Director, P/BGen Alden Delvo, isinilbi na nila nitong Miyekoles ang dalawa pang warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 7610 o (The Special Protection of Children Against Abuse, exploitation, and Discrimination Act) sa KOJC para kay Quiboloy

“Pumunta kami sa Kingdom of Jesus Christ kay Apollo Quiboloy dito sa airport at sinerve namin ‘yong WOA, binigay namin sa administrator sa gusali or building na ‘yon” ayon kay Delvo sa isang panayam.

Ayon kay Delvo, kinausap nila ang abogado ni Quiboloy para sa pagsuko nito at makapagpiyansa batay sa ipinalabas na warrant of arrest korte.

“‘Yong WOA ni Pastor Quiboloy under his name only has a P200,000 bail bond for other sexual abuse and then the rest na kasama rin naman si Pastor Quiboloy are 80,000 for other acts of child abuse under sec. 10 of RA 7610.”ani Delvo.

Umaasa naman si Delvo na lalantad o susuko naman si Quiboloy sa mga darating na mga araw subalit sakaling hindi pa rin aniya ito lumabas sa kaniyang pinagtataguuan ay maglulunsad na sila nang manhunt laban sa nasabing Pastor.

“Well of course just like any other WOA there will be a manhunt operation. He will be a fugitive, alam mo naman may WOA siya the authorities will exert effort in arresting him” dagdag pa ng heneral. (Dolly Cabreza)