24M follower abangers sa b-day paandar ni Angel

Sa April 23 pa ang birthday ni Angel Locsin. At magti-39 years old na siya, dahil 1985 siya pinanganak.

Pero ngayon pa lang, super excited na, at tila gumagawa na ng plano ang mga tagahanga niya. Katunayan, may pa-countdown na sila sa Facebook page ni Angel.

Ang Facebook page ni Angel ay may 24 milyon followers, ha! Ganun karami ang naghihintay sa kanya na muling maging aktibo, masilayan nila siya.

May pa-hashtag na rin silang #AngelLocsinAt39.

May mga nilalabas na rin silang mga photo ni Angel, na mga luma siyempre, pero may mga pa-trivia siya. Like ang photo ni Angel na naka-swimsuit siya at seksing-seksi, pinapahulaan kung saan magazine `yon lumabas, o naging cover.

May photo rin siya na short hair siya, at tinatanong kung kailan ‘yon kinunan.

May ginawa rin silang Instagram account na dedicated kay Angel, ang teamangel.ph, ha! Na ‘yun nga raw ang official Instagram account ng Angel Locsin digital team, ha!

Anyway, sa totoo lang, hindi ako sure kung ilan ang admin ng FB page ni Angel, pero sobrang aktibo ng account na `yon. At sobrang aktibo rin ng mga followers niya, dahil sa bawat post sa page na `yon, ang dami-raming nagko-comment, ha!

Ramdam na ramdam mo ngang miss na miss na nila ang idolo nila.

At yes, abang-abang na lang tayo kung ano ang mga paandar nila sa mismong birthday ni Angel sa April 23.

Naku, magpaparamdam nga ba si Darna sa birthday niya?

Abangan! (Dondon Sermino)