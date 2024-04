Vic Sotto tatapatan si Vice Ganda?

Kahit sa April 28 pa ang birthday ni Vic Sotto ay may pagbati na agad ang official Facebook page ng ’Eat Bulaga’ kay Bossing nitong Lunes at sa Tuesday episode ng noontime ay muling binati ng Happy Birthday ang TV host-actor.

Sabi nga ni Joey de Leon, “Naku April na, simula na ng birthday ni Vic, isang taon na namang celebration yan!“

Maging ang contestants ng ’Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ ay panay banggit ng ’Happy Birthday Bossing Mwah Mwah Tsup Tsup!”

Sisimulan na nga ba ng ’Eat Bulaga’ ang month-long birthday celebration ni Bossing Vic ngayong Sabado, April 6?

Tatapatan nga ba ng Legit Dabarkads ang bonggang 48th birthday celebration ni Vice Ganda at ang unang araw ng pag-ere ng ’Its Showtime’ sa Channel 7?

Noong March 31 pa nag-birthday si Vice pero sa April 6 nga niya ito ise-celebrate sa Kapamilya noontime show na eere na nga sa main channel ng Kapuso Network.

Sa mismong FB post ng TVJ at ‘Eat Bulaga’ ay marami na ang nagbigay ng birthday greetings sa mister ni Pauleen Luna.

Sa episode rin ng ‘EB’ nitong Martes ay nabanggit ang pagkakaroon ng awards night o awarding ceremony para malaman kung sino ang mananalong best actor, best actress at mga supporting actor/actress sa kanilang 2024 Lenten Drama Special.

Maglalaban-laban sa acting awards ang mga bida sa ’Selda ng Kahapon, ’Love Thy Neighbor, at ’Para Di Makalimot’. For sure, star-studded ang nasabing event.

Mapapanood din kaya ito ngayong Sabado bilang pantapat sa pasabog na show ng Kapamilya stars sa Kapuso Network?

Ano kaya ang mas aabangan at tututukan ng viewers ngayong Sabado? Exciting!