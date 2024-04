Inamin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na maraming generic drug ang walang bisa kaya hindi na ginagamit sa mga ospital ng gobyerno.

Ito umano ang dahilan kung bakit may mga branded na gamot nang ginagamit ngayon sa mga pampublikong ospital.

“Not all drugs are created the same so even if they’re generic doesn’t mean may potency. Kung minsan ‘yong percentage of the available active component is also lower. So ‘yon ang problema, sometimes it’s cheaper but the quality is not that good,” paliwanag ng kalihim sa hearing ng Se¬nate Committee on Health and Demography nitong Martes.

“‘Yong iba nandadaya. ‘Yong percentage gaga¬wing 90 percent lang so ‘yong efficacy kitang kita ng doktor,” dagdag ni Herbosa.

Hamon ni Senador Raffy Tulfo kay Herbosa, dapat ay ilabas ng Department of Health sa pamamagitan ng Food and Drug Administration ang listahan ng mga generic drug na hindi nakakagamot.

“Dapat mayroon ka¬yong listahan niyan and the public should be informed thru the FDA. Hindi ‘yong kayo-kayo lang nakakaalam nun,” giit ni Tulfo.

Naniniwala pa ang senador na kaya pinapasok ng DOH ang mga branded na gamot sa mga public hospital ay dahil sa junket trip na binibigay ng mga drug company.

“I’ll tell you why bakit pine-prefer ‘yong mga branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit nireseta. Kasi nga po may tinatawag na junket,” patutsada ni Tulfo.

“‘Yong mga doktor ginu-good time ng mga pharmaceutical companies… mga seminar, sa abroad, schooling, free air fare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etcetera, etcetera, and we’re talking by the millions of pesos, or even dollars,” dagdag pa niya.

Bagama’t inamin ni Herbosa na may mga “junket” na dati pa, sinabi nitong ang Pilipinas ay signatory ng Mexico City Principles na nagbibigay ng “voluntary codes of business ethics” sa biopharmaceutical sector.

“Meron po tayong tinatawag, Mr. chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All pro-fessional organizations are supposed to not accept ‘yong ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol,” paliwanag ni Herbosa. (Dindo Matining)