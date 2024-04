Tahasang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang kumita ng limpak-limpak na salapi dahil sa mga binigay na pabor sa China.

Ito ang buwelta ni Trillanes matapos siyang akusahan ni dating Presidential spokesperson Atty. Harry Roque na ibinenta umano niya sa China ang Scarbo¬rough Shoal ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).

Ayon sa dating senador, bukod sa ginawang pagbasura ni Duterte sa panalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal, pinapasok din niya ang mga Chinese para magtayo ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) at telco na nilagay pa mismo sa pusod ng kampo militar.

“Kaya nga sila ang kumita rito, sila Duterte and company. I forgot to mention Pharmally (Pharmaceutical) at saka Sinovac. Magkano ang kinita nila? They gave so much favors sa China in exchange pa doon by giving away so much doon sa natural resources natin sa West Philippine Sea,” paglalahad ni Trillanes sa interview sa ANC nitong Martes.

Aniya, ang polisiya ng Marcos administration sa WPS ay halos kapareho lang ng polisiya ng Aquino administration.

“Mayroon siyang (Duterte admin) policy of appeasement. Dito sa Marcos administration you don’t have that. Similar ‘yong Aquino admin-istration and Marcos administration as regards the West Philippine Sea policy. Maaring sabihin natin na mayroon tayong konting kiskisan every rotation mission but at least intact ‘yong ating national integrity,” ani Trillanes.

Kasabay nito, nagbabala naman ang dating senador sa gobyerno na huwag papatulan ang panukala ni Roque na i-decommission na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang humupa umano ang tensyon sa nasabing lugar.

Sabi ni Trillanes, isa itong patibong dahil oras na ma-decommission ang barko, puwede na itong salakayin at wasakin ng puwersa ng China.

Sa isang text message, binanggit naman ni Roque na “Baka siya ‘yun. Nawala sa atin ang Scarborough ng nagsecret ne-go siya. Ano nawala sa ‘Pinas nung panahon ni Duterte? Wala!”