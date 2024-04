PAYAG ang Division of City Schools sa Maynila na huwag munang mag-uniporme ang mga guro at mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa lungsod kapag matindi ang init ng panahon.

Pinahintulutan ng nasabing tanggapan ang mga guro at estudyante na magsuot ng komportableng damit para hindi sila pawisan, mahilo at mahimatay sa gitna ng matinding init na nakaamba pang maranasan sa bansa.

Ayon sa Division Memorandum No. 123, series of 2024, maaaring magsuot ng mas komportableng damit ang mga guro at estudyante bukod sa kanilang regular na uniporme upang mabawasan ang init na nararamdaman nila habang nasa loob ng mga paaralan.

Pinaalalahanan naman ng tanggapan ang mga empleyado ng mga pampublikong paaralan sa lungsod na sundin ang angkop na pananamit sa lugar ng trabaho alinsunod sa nakasaad sa ilalim ng Civil Service Commission Memorandum Circular No. 19, series of 2000.

Anila, magiging batayan ang paglabag dito para mapatawan sila ng kaukulang parusa o pagdisiplina.

Pinaalalahanan din ang mga punong-guro ng mga paaralan na may kapangyarihan sila na suspindihin o lumipat sa iba pang sistema ng pag-aaral batay sa kanilang pagtatasa sa sitwasyon sa kanilang mga lugar.

“Schools are reminded that face-to-face classes must, at all times, be the default modality, except in extreme cases. While school principals have the authority over class programming, you are reminded of your accountability with learning outcomes,” saad sa memorandum na inisyu nitong Lunes.

“On exceptional cases where suspension of the face-to-face classes or shifting to asynchronous modality is the best resolve, the Office reiterates that the shift in modality is within the authority, responsibility, and accountability of the school principals,” dagdag nito.

Nauna rito’y maraming lugar sa bansa ang nagkansela ng mga klase dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon na ayon sa mga weather expert ay maaari pang tumagal hanggang sa Mayo ng taong ito. (Vince Pagaduan)