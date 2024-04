SWP asinta 4 lifter sa Paris Olympics

Umaasa ang Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) na makakapagpamalas ng mas magandang performance ang mga Pilipinong weightlifter sa isinasagawang 2024 International Weightlifting Federation (IWF) Olympic Qualifying Tournament sa Phuket, Thailand, upang masundan ang yapak ni women’s 49kgs lifter Rosegie Ramos na unang nakatuntong sa 2024 Paris Olympics.

Hangad ni SWP President Monico Puentevella na mapanatili o mahigitan pa ng mga nalalabing weightlifters ang kanilang mga puwesto sa Olympic rankings upang matupad ang kahilingang makapagpadala ng apat na national athletes sa Summer Olympic Games sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa France.

Matagumpay na nakuha ni Ramos ang kabuuang 190kgs matapos buhatin ang 87kgs sa snatch at 103kgs sa clean and jerk upang manguna sa Group B, habang sa pangkabuuan ng naturang torneo ay tumapos ito sa ikawalong puwesto.

“Barring no obstacles she’s also on her way now to 2028 Los Angeles. She’s only 20. She still has a long way to go. Paris is just one step to realizing her dream. With proper support, she’s on her way,” pahayag ni Puentevella sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. (Gerard Arce)