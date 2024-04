Pinaalalahanan ni Senador Grace Poe ang mga water concessionaire na siguruhing patuloy ang kanilang serbisyo sa mga kustomer dahil sa pangambang magkaroon ng outbreak ng iba’t ibang uri ng sakit kapag nagkulang ang suplay nito.

“The heat is on, water is on high demand, and without it, our health is at risk. Water providers must ensure an uninterrupted, 24/7 supply,” sabi ni Poe, chairperson ng Senate committee on public services.

Aniya, nagbabala ang mga doktor sa mga heat-induced na sakit tulad ng heat stroke lalo na ngayong nakakaranas ng matinding tag-init sa bansa kaya’t napakahalaga umanong regular na makainom ng tubig ang bawat isa.

“Kung walang tubig sa gripo dahil sa water interruption, ang iba sa atin walang magagamit na tubig kahit sa inumin,” saad ni Poe.

Dapat magkipag-uganayan din ang mga water firm sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System at sa National Water Resources Board para matiyak na tuloy-tuloy ang suplay ng tubig kahit lalo na sa panahon ng peak demand nito. (Dindo Matining)