PINALAWIG pa ng isang buwan ang pansamantalang pagsasara ng Mt. Apo Natural Park (MANP).

Sa ulat, sarado hanggang sa Abril 30, 2024 ang lahat ng trail at access point papunta sa parke para sa trekking at camping activity sa bundok.

Nauna na itong isinara ng 10 araw mula Marso 20 hanggang 30 pero ipinasya ng Protected Area Management Board (PAMB) ng MANP na palawigin pa ito.

Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources-Davao (DENR-11) na ibabatay sa rekomendasyon ng MANP-Protected Area Management Office (PAMO) Region 11 at 12 ang desisyon na palawigin ang pagsasara o ipagpatuloy ang mga aktibidad sa bundok.

Maaari namang makipag-ugnayan sa kani-kanilang lokal na organizer ang mga trekker at mountaineer na nagpa-reserve at nagplano na sa panahon ng pagsasara nito upang muling ma-iskedyul ang pag-akyat nila sa bundok. (Carl Santiago)