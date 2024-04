Pag-iwas sa sakit

Kamakailan ay napabalita po ang pagkalat ng sakit na pertussis o whooping cough sa iba’t ibang parte ng bansa. Naunang nagdeklara ng outbreak ng pertussis ang Quezon City, kasunod na ng Cavite, Iloilo City, Pasig City, Taguig City, at ang mga lalawigan ng Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon.

Ang ilan sa mga lugar na ito ay nagpahayag na po ng state of calamity dahil sa pagdami ng kaso at pagkamatay ng ilang nagkasakit.

Bukod po sa pag-iingat, maari pong makaiwas sa pertussis sa pamamagitan ng bakuna, lalo na sa mga bata na karaniwang mga nagiging biktima ng sakit na ito.

Sa aspektong ito natin po makikita ang kahalagahan ng preventive healthcare. Ito ang mga serbisyong pangkalusugan para maagapan ang sakit bago pa po ito makahawa o lumalala.

Bukod sa pagbabakuna, isa pa pong uri ng preventive healthcare ay ang pagpapa-checkup sa doktor.

Kung makagawian ang pagpapa-checkup kada taon, maraming sakit ang maiiwasan o ‘di kaya naman ay maagapan bago pa ito dumating sa grabeng kondisyon.

Kaso nga lang, dahil sa kahirapan ng buhay, wala nang madudukot pa sa bulsa ang maraming Pilipino para makapagpa-checkup sa doktor.

May pag-aaral po na nagpapakitang anim sa bawat sampung Pilipino ay namamatay na hindi man lamang nakapagpatingin sa doktor.

Hindi po tayo papayag na ganito na lamang ang mangyari sa mga kababayan natin.

Kapag po may pagkakataon ay nagsasagawa tayo ng mga medical mission para sa libreng pagpapagamot at checkup. Pero hindi naman po kakayanin na lahat ay mabenepisyuhan nito.

Kaya naman po ang inyong lingkod ay isa sa mga naghain ng panukalang batas—ang House Bill 1785—para maging libre ang taunang checkup para sa bawat Pilipino.

Kasama sa libreng medical checkup ang mga laboratory test para sa cholesterol at blood sugar. Kapag may sapat na pondo ang PhilHealth, nakasaad sa bill na maaring madagdagan pa ng ibang lab tests ang isasama sa checkup.

Mapapag-alaman sa mga ganitong lab test kung ang pasyente ay may high blood pressure, may sakit sa puso, diabetes at ibang malubhang karamdaman.

Mahalaga po ang mga lab test na ito dahil sa huling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority (PSA), nakitang ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ay sakit sa puso (ischemic heart disease). Kasunod na rito ang neoplasms tulad ng cancer; cerebrovascular disease tulad ng stroke at aneurysm; diabetes mellitus; at pneumonia.

Kung nakakapagpa-checkup sana sa doktor ay hindi na dadami pa ang bilang ng mga namamatay sa mga ganitong sakit. Mapapayuhan sila ng doktor na magbago ng kanilang pamumuhay o di kaya ay mareresetahan ng gamot.

Alam ‘nyo po bang kada taon ay umaabot sa 17 bilyong piso ang nagagastos ng PhilHealth para sa dialysis ng mga pasyenteng may sakit sa bato? Karamihan po ng mga nagkakasakit sa bato ay bunga ng pagkakasakit sa diabetes at pagkakaroon ng high blood pressure o hypertension.

Bukod pa po iyan sa gastusin ng PhilHealth para sa mga pinapagamot sa sakit sa puso, diabetes, pneumonia at iba pang mga karamdaman na maari sanang maagapan kung nakapagpa-checkup lamang ng maaga.

Kung tutuusin, mas makakatipid ang gobyerno sa pupuhunanin nito para sa pagkakaloob ng libreng medical checkup dahil kapag naagapan ang sakit, mababawasan ang gastusin para sa pagpapagamot ng mga pasyenteng may malubha nang kalagayan.

Ang matitipid ay magagamit naman para sa pagpapatayo ng dagdag na ospital at health center, at pagbili ng mga modernong medical equipment.

Iyan po ang mga matibay na patunay na talagang ‘prevention is better than cure.’ ###