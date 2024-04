Occidental Mindoro Inter-Town Basketball

MAGANDANG araw mga ka-Abante at ka-Talakers.

Kaliwa’t kanan na naman ang ligang-labas sa buong Pilipinas lalo na pagdating ng summer break. Usong-uso ang palaro sa lahat ng antas magmula inter-town, inter-barangay, inter-mosquito, open tournament at iba pa.

Sa darating ng Mayo 3, magsisimula na ang inter-town sa Occidental Mindoro, tayo ay naatasan na humawak o maging commissioner sa probinsiya para maging maayos ang patakbo ng liga sa lugar ng napakasipag na si Gobernador Eduardo Gadiano.

Ang proyektong ito ay naging posible lamang sa tulong at ambag ng simpatikong si Boss Nestor Venturina. Puro grassroots level ang tinarget natin na ang edad ng maglalaro ay 25 years old and below. ‘Ika nga ay iyung mga may pag-asa pang umabot sa tugatog ng tagumpay sa pro-level.

Ang kainaman nitong inter-town sa OCCMIN, merong P20 million worth of projects ang makakamit ng magkakampeon maliban pa sa cash prize na P500,000.

Kaya ito ay isang malaking wow, pangkabuhayan showcase na ang labanan ng mga bata, kaya good luck sa lahat.

***

Usapang PBA Legends, baka maispatan ninyo sa April 8 ang grupo diyan sa Magsingal, Ilocos Sur.

Maglalaro ang PBA Legends sa kanilang town fiesta kasama ang ilang artista kontra Agrimat Magsingal Team.

Sa panig ng PBA Legends, bumabandera sa grupo siyempre ang inyong lingkod Jerry Codinera, Noli Locsin, Bong Hawkins, Sunday Salvacion at Roger Yap.

Sa hanay naman ng artista ay sina Paolo Gumabao, Gab Lagman, Patrick Sugui at Young JV.