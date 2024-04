Nagpaulan ng datung sa Antipolo: Ivana Alawi nagpanggap na tindera ng sampaguita

May bago na namang pasabog si Ivana Alawi sa kanyang YouTube channel!

Binalikan nga niya ang simbahan ng Antipolo at nagpanggap nga siyang taong grasa. Paunang kuwento ni Ivana, makasaysayan sa kanya ang simbahan na `yon, dahil may pinagdasal siya na imposibleng mangyari, pero nangyari raw sa buhay niya.

Ang tinutukoy nga niyang simbahan ng Antipolo ay ang The International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage na sikat din sa tawag na Antipolo Cathedral

“Tinupad ni Lord ang pangarap ko, at hindi ko na ikukuwento kung ano `yon,” sabi niya.

Madalas pa rin daw siyang magsimba, magdasal sa simbahan na `yon, pero naka-disguise nga raw siya.

At yes, nakiusap din si Ivana na huwag i-skip ang ads ng vlog na `yon, dahil lahat daw ng kikitain doon ay ido-donate niya sa simbahan na `yon.

At siyempre, naka-disguise ulit si Ivana, na naka-face mask din siya, at hindi mo talaga siya makikilala. Ang simpleng bag na dala niya ay naglalaman din ng P1M.

Ang drama nga, magtitinda siya ng sampaguita, at kung sino ang bibili, gagawin niyang times 1,000 ang kapalit. May bumili ng halagang P20 at pinalitan niya ng P20,000, ha! Gulat na gulat at naiyak nga ang unang tao na tinulungan niya.

Ang kasunod ay isang matandang lalaki na bumili ng halagang P10, at binigyan pa siya ng tinda nitong prutas. Kaya pinalitan niya ng P10,000.

Hindi rin makapaniwala ang matandang lalaki.

Ang pangatlo naman ay isang matandang babae na nagsimba sa Antipolo, at bumili ng P20 na pinalitan niya ng P20,000.

At ang isa naman ay traffic enforcer na bumili ng P10. At pinalitan niya ng P10,000.

At isang tinderang babae na bumili ng P20, at siyempre binigyan niya ng P20,000, na hindi makapaniwala.

Pero dahil kumalat na agad na may sampaguita vendor na namimigay ng pera, kaya lumipat ng lugar si Ivana, at nagpunta na rin mismo sa simbahan.

At dalawang drayber ng traysikel ang nabiyayaan din niya ng tag-P10,000 dahil bumili ng worth P10 na bulaklak.

Anyway, sayang nga at walang naka-timing na bumili ng sampaguita na halagang P100, dahil P100,000 ang kapalit noon, at lalo na kung P1,000, dahil P1M ang kapalit noon, ha!

At siyempre, naiyak na naman ang mga fan ni Ivana dahil sa pagiging matulungin niya sa mga mababait ang puso.