Mga ka-Misteryo nakakita na ba kayo ng nagpapatrulyang multo sa bahay niyo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin Ang Totoo!”

Si Farah ng Manila ay nakaugnayan ng Misteryo para isalaysay ang kanyang karanasan. Medyo natawa pa siya sa tanong ko kung bakit nagpapatrulya sa tinitirhan niya ang nakita niyang multo.

Misteryo: “Paano mo ba nakita yung sinasabi mong nagpapatrulyang multo? Ano ba ang hitsura niya?”

Farah: “Nakikita ko siya nag-iikot sa bahay na tinitirhan ko kaşı inuupahan namin yun na magkaklase para sa internship namin dito sa Maynila. Nakaputi siya na matandang babae.”

Misteryo: “Hindi ka naman ba natakot noong nakita mo?”

Farah: “Sa una Hindi eh akala ko kasi totoong tao siya maybe caretaker sa house pero later on nalaman namin wala palang ganung caretaker yung house na yun kaya dun na ko natakot kaya scary talaga.”

Misteryo: “Yun bang ibang kasama mo yung classmates niyo nakita rin ba yung ghost na yun?”

Farah: “Yes nakita rin nila same discription old lady with long hair at nakita random inside the house magkakaiba ng time & location.”

Misteryo: “Wow! Nagpapatrulyang ghost nga siya para siyang owner ng house•

Farah: “I think dati nga siyang owner kasi sabi ng caretaker namatay daw yung lola niya inside the house hindi tulad yung iba sa hospital nag-expire and yung lola daw talaga solid na dumedepensa sa plan to sell the house.”

Misteryo: “What time yung shift ni old lady ghost na nakita mong nagpapatrulya?”

Farah: “Start siya ng 10PM onwards I think until 3AM siya kung mag-ikot sa house pasulput-sulpot lang.”

Misteryo: “Hindi naman ba kayo iniistorbo sa pagtulog?”

Farah: “Yung first night namin halos hindi kami pinatulog maingay sa paligid maraming pinagagalaw.”

Kayo mga ka-Misteryo meron ba kayong katulad na ghost encounter?

Kayo mga ka-Misteryo meron ba kayong katulad na ghost encounter?