Moderne Cong tigasin sa 2024 Classic Cup II

HINDI binigo ng kabayong si Moderne Cong ang mga liyamadista matapos angkinin ang panalo sa 2024 Philracom “Classic Cup II” na inilarga nitong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Umarangkada sa largahan si Secretary upang hawakan ang unahan sa kaagahan ng karera habang nasa pangalawang puwesto si Sophisticated.

Sa kalagitnaan ng karera ay kumuha na ng segundo puwesto si Moderne Cong, tersero na lamang si Sophisticated habang si Secretary pa rin ang may hawak ng bandera.

Pagsapit ng far turn ay nagkapanabayan na sina Secretary at Moderne Cong kaya naman pagsungaw ng rekta ay nasa unahan na ang winning horse.

Sa rektahan ay nasa tatlong kabayo na ang bentahe ni Moderne Cong, lumobo pa ito sa apat pagtawid nito sa meta.

Sinakyan ni jockey Andreu Villegas, inirehistro ni Moderne Cong ang tiyempong 1:55.8 minuto sa 1,800-meter race sapat upang kubrahin ng winning horse owner na si Leonardo “Sandy” Javier, Jr. ang P420,000 premyo.

Dumating na segundo si Secretary at nasikwat ng owner nito ang P157,500 habang P87,500 at P35,000 ang mga may-ari ng third at fourth placer na sina Chrome Bell at Sophisticated, ayon sa pagkakasunod.

Si Javier din ang breeder kaya sa kanya din napunta ang breeder’s purse na P35,000 habang P21,000 at P14,000 ang second at third. (Elech Dawa)