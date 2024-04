Mhicaela Belen aakbayan NU kontra Lady Warriors

Standings W L

UST 8 1

La Salle 7 1

NU 7 2

FEU 4 4

Ateneo 3 6

UE 2 6

Adamson 2 6

UP 1 8

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm – National U vs UE

4:00pm – UST vs Adamson

SUSUBUKAN pang umakyat sa team standings ng last year’s runner-up National University (NU) Lady Bulldogs sa pangunguna ni Mhicaela ‘Bella’ Belen pagharap nila sa University of the East (UE) Lady Warriors sa pagbabalik ng eliminasyon sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong Miyerkoles.

Nangibabaw sa opensa si Season 84 Most Valuable Player (MVP) – Rookie of the Year Belen nang bawian nila ang league leader University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses bago mag-Holy Week.

Kumana si Belen ng 24 points sapat para akbayan ang NU sa 23-25, 25-17, 25-21, 25-20 panalo at ilista ang 7-2 record habang ipinalasap nila ang unang kabiguan sa Golden Tigresses (8-1).

Haharapin ng Lady Bulldogs ang Lady Warriors sa alas-2 ng hapon kasunod ang bakbakan sa pagitan ng UST at Adamson University (AdU) Lady Falcons sa alas-4.

Nasa pangatlong puwesto ng team standings ang NU habang kasalo ng Lady Warriors ang Lady Falcons sa sixth place tangan ang tig 2-6 cards.

Naniniwala si outside spiker Belen sa kakayahan ng kanyang mga teammate at malaki ang tsansa nila na ikadena ang three-game winning streak.

“Personally, I believe in my teammates,” saad ni Belen. “I know my teammates, I’ve been with them for a long time now and I know what they can do.”

Maliban kay Belen, huhugot din ng lakas ang Lady Bulldogs kina Evangeline Alinsug, Alyssa Solomon at Minierva Maaya.

Kakapitan naman ng Lady Warriors sa opensa si super rookie Casiey Monique Dongallo katuwang si Riza Nogales.

(Elech Dawa)