Mga tinale nina Seelin, Acierto solo champion

WALASTIK ang mga warrior nina Bert Seelin at Maw Acierto upang magsolo-champion sa katatapos na GAPP Presidents’ Cup 7-Cock Derby na binitawan sa ruweda ng Manila Arena nitong Lunes.

Nagsanib-puwersa sina Seelin at Acierto gamit ang entry name na ‘482 TAXMAN GAPP Bulacan’ para ilista ang perfect seven points sa derby na may total cash prize na P1,020,000.

Kabuuang 51 entries ang lumahok kung saan nakopo nina Seelin at Acierto ang tumataginting na P500,000 premyo.

Unang tinalo ng ‘482 TAXMAN’ ang ‘GAPP Laguna’ na pag-aari ni Mec Dolorico, sunod ang ‘419 Dayang Dayang’ ni Edwin Tose at ang pang-perfect three points ay ang ‘Blue Diamond’ ni RR Lacson.

Ipinagpag din ng mga pambatong manok nina Seelin at Acierto ang ‘GAPP Cebu A.S.’ nina Marc Ornopia at Roland Lapiz, panglima ang ‘Master Lyndon’ ni Arman Santos, pang-anim si Engr. Bernard Candelaria na may entry name na ‘Stavri Catanduanes’ at sa pa-champion ay ang ‘GAPP Oragon Camsur’ nina Teng Ranola at Allen Amador.

Naghanda sa mga manok ng ‘482 TAXMAN’ sina Calvin Nemenzo at Danny Esperas habang ang mananari nila ay si Albert Margen. (Elech Dawa)