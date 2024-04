NANGUNGUNA ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone kapag naka-duty sa hanay ng mga panuntunan na inilatag ni Philippine National Police (PNP) chief General Rommel Francisco Marbil sa unang araw ng kanyang pagharap sa media kahapon sa Camp Crame sa Quezon City.

“No cellphone during duties. We need patrol, pagka nahuli ka namin nag-cellphone there will be no forgiveness. Very strict kami diyan. Gusto namin duty, duty, kapag patrol, patrol. Andito ‘yung mga commander natin. I need beat patrols, gusto ko maramdaman ng tao na may mga pulis sa ibaba,” saad ni Marbil.

Ang flag raising ceremony naman tuwing Lunes ay dapat umpisahan ng alas 7:30 nang umaga at dapat alas-otso nang umaga ay nasa kanya-kanyang puwesto ang mga empleyado para umistima ng mga kliyente.

“No. 1 talaga is always public service. Public service ang pinakauna namin so early in the morning we don’t spend so much time doon sa mga parada, sa mga flag-raising. Before 8 a.m. dapat we are ready to accept all our clients. Doon tayo nagugustuhan ng tao. Kung mas maaga and yung lahat ng mga problema nila naso-solve natin as early as possible and I think it’s the best for the PNP to move,” ayon pa kay Marbil.

Wala ding umanong magaganap na malawakang balasahan sa mga senior officer na kadalasang unang ginagawa ng mga bagong upong PNP chief.

“ I do not do that (reshuffle) kasi pag ginawa mo ‘yung reshuffle na ‘yun magiging unstable ang unit eh. Kung wala naman kasalanan ‘yung mga pulis natin to reshuffle. Lahat naman ito ang ginagawa namin, we will be coming up with a better parameter to be measured. Kung hindi mo kaya ito then we will give you a chance to improve. Kung hindi mo talaga kaya then we will get a better commander,” paliwanag ni Marbil.

Sa problema naman sa lumalalang kaso ng cybercrime, sinabi ni Marbil na araw-araw ay gumagaling ang mga hacker kaya kailangan hindi lang pulis at dapat ay mag-hire din ng mga eksperto mula sa sektor ng mga sibilyan upang matugunan ang programang kailangan ng pulisya para matugunan ang problema sa cybercrime.

Sa laban naman kontra ilegal na droga, sinabi ni Marbil na hindi siya pabor sa war on drugs at lalong hindi paligsahan ang paghuli sa mga drug suspect.

‘Wala po kaming giyera rito. Hindi ito giyera na kailangan. It’s more of talaga na paano natin mapapababa ‘yung crime natin based doon sa mga parameters natin. I don’t want to say na may drug war. Ito lang talaga yung requirement, ito yung dapat ma-solve mo. We go for 100 percent drugless community,” paglilinaw ni Marbil.

