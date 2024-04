Nanawagan si House Committee on Overseas Workers Affairs chairperson at Kabayan party-list Rep. Ron Salo sa Department of Foreign Affairs (DFA) na paigtingin ang pagsusulong nito na mabigyan ng executive clemency ang mga overseas Filipino worker ngayong patapos na ang Ramadan.

Ayon kay Salo, ang pagtatapos ng Ramadan ay panahon ng pagmumuni-muni, pagpapatawad at pagbuhay ng pananampalatayang Islam, at ito’y naaayon upang humingi ng pardon.

“As Ramadan nears its end, we urge the DFA and Philippine Embassies in Muslim countries to make the necessary representation and actively in-tercede on behalf of our kababayans who are facing sentences abroad,” giit ng kongresista.

Sinabi ng mambabatas na naging bahagi na ng tradisyon ng Muslim leaders na mag-commute ng hatol o magbigay ng pardon sa panahon ng Ramadan.

Ayon sa DFA, hanggang noong Marso 2023 ay mayroong 83 overseas Filipinos na nasa death row, at 1,267 iba pa ang nakakulong dahil sa iba’t ibang kaso. Karamihan umano sa mga ito ay nakakulong sa Middle East at mga Islamic country. (Billy Begas)