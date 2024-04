Mga ahensiya ng gobyerno, GCash sanıb-puwersa sa Online Bantay Lakbay

Inilunsad ng iba’t ibang pangunahing ahensiya ng pamahalaan kamakailan ang ‘Online Bantay Lakbay’ bilang paghahanda sa nagdaang Semana Santa at ayuda na rin sa pagdagsa ng mga taong naglakbay upang magbakasyon.

Lumahok din sa nasabing programa ang nangungunang finance app na GCash, na siyang tanging electronic money institution (EMI) partner na kabilang sa programa. Layunin ng grupo na labanan ang mga online travel scam gamit ang pinadaling proseso ng pag-report ng mga ito sa SMS ng grupo.

Ang nasabing programa ay inilunsad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) sa Parañaque City.

Ilan sa mga kilalang opisyal na dumalo ay sina Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos, Jr., Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista, Department of Information and Communication Technology (DICT) Secretary Ivan John Uy, Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Romando Artes, Cybercrime Investigation and Coordination Center (CICC) Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, Philippine National Police (PNP) Chief P/Gen Benjamin Accorda, Jr. at GCash Vice President for Corporate Communications and Public Affairs, Gilda Maquilan.

“Maraming paraan ang mga online scammers para sirain ang bakasyon ng mga users, kabilang dito ang pagnakaw sa mga perang pinaghihirapang ipunin ng ating mga kababayan gamit ang fake bookings ng biyahe at accomodation.

Naunawaan ng GCash kung gaano kahalaga sa users ang mga araw na ito kaya kami nakikipagtulungan sa mga awtoridad. Katumbas ng finance for all ang online security. Ang kampanyang ito ay bahagi ng aming pinalawak pakikiisa sa pamahalaan,” ayon kay Maquilan.

Sinabi naman ng DICT at DOTr na ang GCash ay mahalagang miyembro ng programa dahil sa ito ay ang pinakamalaking cashless ecosystem sa bansa, at prioridad nito ang online security bahagi naman ng programang #GSafe Tayo. Ito ay may ilang proyekto na kontra cybercrime. Para sa Online Bantay Lakbay, ang GCash ay nagpa-imprenta ng educational banners na ilalagay sa lahat ng airport terminals (T1-4), Mactan, Clark and Bohol, 44 seaports, 81 bus terminals, and 22 train stations sa buong bansa.

Sinabi rin ng DICT at DOTr na importante ang tulong ng taumbayan sa mabilis na pag-report ng mga scam at fraud na dapat itext sa 1326. Samantala, inulit ng GCash ang paalala sa mga users nito na huwag ibibigay ang kanilang MPIN at OTP.

Inilista ng Online Bantay Lakbay ang mga pinakamadalas na scam sa paglalakbay tulad ng fake online bookings para sa travel at accommodation, discounted online tickets sa social media na may time limit pressure, fake Wi-Fi na ginagamit sa phishing, too-good-to-be-true deals, libre kunong vacation traps, fake travel agents, overpriced tours, charity scams, mga counterfeit na salapi, mga ilegal na CCTV, fake taxi, pagbenta ng ninakaw na luggage sa social media, fake SIM cards, at mga fixers.

Matinding babala ang hatid ng Online Bantay Lakbay sa mga crybercriminals. Magsisilbi ring paalala ang kampanya sa publiko na manatiling alerto laban sa mga scam na ikasisira ng pagdiriwang.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa GCash – Para Easier Ang Everyday Things… #GCashMoNaYan