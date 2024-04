Maymay Entrata nilinaw na ‘di nagpatutsada sa ex-BF

Nilinaw ni Maymay na hindi ang kanyang ex-boyfriend na si Aaron Haskell ang tinutukoy niyang ‘wrong path’ sa kanyang latest Instagram post.

Pinost kasi ng ‘AMAKABOGERA’ singer ang photo at videos ng kanyang Christian baptism pero naging kontrobersyal ito dahil sa kanyang naging caption.

Sey niya, “I’ve been a Christian since 2015, got lost when I entered the industry, was invited and attended favor church last 2019, took the wrong path again (2021) not until 2023, when I slowly came back to Him.”

Maraming netizen ang nag-akalang ang dati niyang Canadian boyfriend ang tinutukoy niya na wrong path noong 2021 dahil sa taong din iyon nang maging sila.

Sa kanyang X (dating Twitter) ay nilinaw niya na hindi si Aaron ang tinutukoy niya sa kanyang Instagram post kundi isang past trauma.

“Hello po sa lahat, gusto ko lang po mag explain ng konti about dun sa last post ko sa IG. ‘I took a wrong path again nung 2021’ it was my past trauma po. I was hurt and so I hurt other people even the people I love. I’m asking lang po sana to be kind especially po from my past relationship (Aaron). Do not take this against him. From the bottom of my heart maraming salamat po,” paliwanag ni Maymay.

Ito rin ang unang pagkakataon na sinabi ni Maymay na past na ang relationship nila ni Aaron.

Matatandaang napansin ng mga netizen na nag-unfollow sila sa isa’t isa sa Instagram at in-assume na nga nila na hiwalay na ang dalawa.

Hindi nga kinumpirma o nagsalita si Maymay tungkol sa isyung hiwalay sila hanggang sa mag-post siya sa X.

Grabe talaga ang mga iba kung mag-one plus one eh iba naman pala tinutukoy ni Maymay!

’Yun na! (Byx Almacen)