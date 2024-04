MarVen wala na: Heaven Peralejo, Marco Gallo hiwalay na

Malungkot na humarap sa social media ang ‘magdyowang’ Heaven Peralejo, Marco Gallo. May nakakalokang ganap nga kasi sa kanilang dalawa.

“We’re here kasi we have something to say. I think it’s time for everyone to know.

“Heaven and I have been talking about this for a while, and this is a mututal decision.

“We just wanted to announce that this is the last project that we’re gonna have together,” bungad na chika ni Marco.

“Yeah, and of course, gusto naming magpasalamat sa suporta na binigay niyo sa amin, and sa pagmamahal,” hirit naman ni Heaven.

Inisa-isa ni Marco ang mga pinagsamahan nila ni Heaven noon, at ngayon nga raw ay gusto na nilang mag-explore na magkahiwalay.

“Ako kasi gusto ko rin siyempre na galingan sa craft ko, maka-try ng ibang roles, makapag-explore ng ibang roles na mga things na usually hindi ko naman nagagawa,” chika ni Heaven.

Na sabi pa ulit ni Marco, ayaw raw niyang makulong sa love team, na gusto rin niyang matuto mula sa ibang aktres.

“So, it’s with our heavy hearts…,” pabiting sey ni Marco.

“Yeah, we are here to announce na wala na pong MarVen!” dugtong ni Heaven.

“Yeah, break na kami!” sundot ni Marco.

“Break na kami, at wala nang MarVen!” ulit na chika pa ni Heaven.

At huminga nang malalim si Marco sabay tayo at alis sa tabi ni Heaven, na dramang-drama talaga. Habang si Heaven ay naiwang nakanganga.

Pero biglang-bigla, inagaw ni Marco ang camera at nagsalita na naman.

“Wala nang MarVen for good. Kasi makikilala niyo na sina Tino at si Aida! Happy April Fools Day!” patawa-tawang sabi ni Marco.

Pinakita nga ni Heaven na busy silang mag-shooting noong oras na `yon.

“Na-prank ba namin kayo? Hahahaha!” sabi na lang ni Heaven.

Well, kaloka lang ang reaksyon ng mga tao, na may ibang nagtatanong, lalo na `yung mga nasa abroad, na ‘sino raw ba sila’?

Hahaha! (Dondon Sermino)