Majoy Baron, PLDT sinagasaan Akari

Hindi pinadaloy ng PLDT Home Fibr High Speed Hitters ang kuryente matapos nitong pundihin ang Akari Chargers sa loob ng tatlong set, 25-17, 25-20, 25-19 upang muling makisalo sa liderato ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Hinarangan ni Majoy Baron ang lahat ng daanan ng boltahe habang hinampas naman ni Savannah Dawn Davison ang mga linya para sa High Speed Hitters upang blangkahin ang lahat ng pagtatangka ng Chargers tungo sa pagtatala ng kabuuang 6-1 panalo-talo record.

“Nasa Sistema lang po talaga ni coach Rald (Ricafort) kaya nakukuha namin ang panalo,” sabi ni Baron, na nagtala ng kabuuang 13 puntos mula sa 8 attacks, 2 blocks at 3 aces.

“Sinusunod lang namin ang plano ng coaching staff namin kaya nakukuha namin ang panalo,” sabi pa nito ukol sa PLDT na nakihati sa pangunguna kasama ang nagtatanggol na kampeon na Creamline Cool Smashers.

Tumulong naman si Davison na may 11 puntos habang nag-ambag si Erika Mae Santos ng siyam na marka. May walong puntos si Kim Fajardo habang may tig-7 puntos sina Dell Palomata at Fiola Mae Ceballos.

Nahulog naman ang Akari Chargers sa kabuuang 2-5 panalo-talo at unti-unting lumalabo ang tsansa na makahabol sa unahan at makaagaw ng silya sa semifinals.

Ibinuhos ng PLDT Home Fibr ang kabuuang 15 atake habang idinagdag ang 1 block at 4 aces sa ikalawang set para umahon mula sa 16-17 pagkakaiwan tungo na sa pagdomina sa laro sa pagtatala sa 2-0 abante.

Una munang nagtala ang High Speed Hitters ng 17 puntos sa atake habang nagpakatatag sa blocking at reception sa unang set na nagtagal lamang ng 20 minuto upang dismayahin ang lahat ng pagtatangka ng Chargers na mayroon lamang na nagawa na suyam na puntos sa spike. (Lito Oredo)