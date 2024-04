NABIKTIMA ng April Fool’s Day ang isang lalaki na nagpa-tattoo ng logo ng isang food store sa kanyang noo sa pag-aakalang mabibigyan siya ng P10,000 cash kapag ginawa niya ito.

Sa Facebook post ng ChizMozza, ibinahagi nito ang kanilang good news kuno para sa lalaki na nagpa-tattoo nito.

“Hi Kuya! It’s not an April Fools joke, but here’s a P10,000 for you! We may not be the brand tattooed on your forehead, but your dedication to win makes you a winner for us. Send us a message with proof that you’re the person in the photo with the tattoo on your forehead to get details on how to claim your prize. Congratulations,! ayon sa post.

Matatandaang nagpa-tattoo ang lalaki dahil sa Facebook post ng Taragis kamakailan kung saan makikita rito ang mga dapat gawin upang makakuha ng P10,000.

Dapat ipa-tattoo ang kanilang logo sa noo upang makatanggap ng malaking halaga.

Gayunman, matapos itong gawin ng lalaki at mabilis ding bumawi ang Taragis at dumepensa na ang post ay may kaugnayan sa April Fool’s Day.

Dahil dito, iba’t ibang reaksyon ang nakuha ng nasabing pangyayari.

“Oo nandon na tayo na April Fool’s Day pero ‘wag naman ganyan. Kasi sa panahon ngayon na sa hirap ng buhay marami talaga ang aasa at maniniwala.”

“Naawa ako kay tatay sa ginawa niya..nangangailangan siya kaya nagawa niya ‘yan..sana naman mabigyan pansin.”

“Alam na may reading comprehension problem ‘yung iba ginaya pa ‘yung ginawa sa ibang bansa., Kasuhan din dapat para may makuha din ‘yung nagpa-tattoo.”(Carl Santiago)