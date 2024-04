PITONG military adviser, kabilang ang tatlong top commander ng revolutionary guard, ang nasawi sa inilunsad na airstrike ng Israel sa Iran Embassy sa Syria noong Lunes.

Kabilang sa mga napatay sina Iranian Quds Force commander Mohammed Reza Zahedi at second top commander Haji Rahimi nang bombahin ng mga Israeli ang consulate building sa Damascus, Syria.

Ayon kay Iranian ambassador Hossein Akbari, tinarget ng F-35 warplane ng Israel ang gusaling malapit sa Iranian embassy kung saan hindi bababa sa anim na missiles ang pinalipad ng huli.

Samantala, tinawag ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian ang insidente bilang paglabag sa lahat ng international obligations and conventions.

Umapela rin ito sa mga lider ng ibang bansa na gumawa ng kaukulang hakbang laban sa Israel.

“We strongly condemn this atrocious terrorist attack that targeted the Iranian consulate building in Damascus and killed a number of innocents,” pahayag naman ni Syrian Foreign Minister Faisal Mekdad.