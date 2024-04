Houston pitcher Ronel Blanco sangkaterba dumapong suwerte

BUONG linggo na ayaw hiwalayan ng suwerte si Ronel Blanco.

Sa nakalipas na pitong araw, isinilang ang anak na babae ng Houston right-handed pitcher, sa unang pagkakataon ay nasama sa opening day roster, at ibinato ang first no-hitter sa Major League Baseball ngayong season.

Naka-strike out ng pito si Blanco, nagbigay ng dalawang walks at binokya ng Astros ang Toronto Blue Jays 10-0 Lunes ng gabi.

Nasa kanyang pang-walong career start lang si Blanco, 30, na nakapaglaro lang sa majors noong edad 28.

Hindi pa nga siya makakapasok sa rotation ng Houston kundi dahil sa injuries niina Justin Verlander at Jose Urquidy.

“I see it as a great blessing, a great blessing for me and my family,” ani Blanco sa Spanish sa pamamagitan ng interpreter. “With the arrival of my daughter I see it as a life-changing experience and I dedicate this to my family and my daughter.”

Inumpisahan ni Blanco ang laro sa walk kay George Springer, inulit niya ito habang may two outs sa ninth. Nang ma-ground out si Vladimir Guerrero sa pagtatapos ng laro, abot-tenga ang ngiti ni Blanco at itinaas ang mga kamay bago dinumog ng mga kakampi.

Bumistay ng tigalawang homers sin Kyle Tucker at Yainer Diaz sa unang panalo ng Astros sa season matapos matalo ng apat na sunod sa Yankees. (Vladi Eduarte)