Grabe ang init! 

Hindi na biro ang nararanasan nating init ng panahon ngayon.

Halos umabot na sa dangerous level of heat index nitongmagkasunod na dalawang araw noong Holy Week.

Hindi na kaya ng electric fan ang tindi ng init kaya mas maramisa atin siguro ang gugustuhing magbayad na lang malakingelectric bill kaysa hospital bill. Pero paano kaya kung walangaircon?

Kayo ba ramdam nyo ba ang init sa inyong lugar?

Noong Black Saturday, 11 areas kasama ang isang lugar Metro Manila ang nakapagtala ng 44 degrees Celsius na heat index.

Marami ang naalarma dahil naitala sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Quezon, Palawan, Occidental Mindoro, Iloilo, Negros Occidental, Zambales, Oriental Mindoro, Capiz kasamaang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City kung saan naitala ang heat index na 43 degrees Celsius ayon saPAGASA.

Samantalang noong Biyernes Santo ay 14 lugar pa ang nakaranas ng dangerous level ng matinding init ng panahon.Hanggang kahapon halos apat na rehiyon na sa bansa ang apektado ng grebeng init ng panahon.

Ang heat index o init factor ay yung nararamdaman natin temperatura dahil sa humidity o moisture sa hangin. Ilang arawpa nga lang inanunsyo ng weather bureau na nag-umpisa ang summer season pero ganito na agad kainit ang panahon.

Ang tindi ng singaw ng konkreto at lupa! Ang sakit sa balat ng diretsong sinag ng araw!

Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Makakaya ba natin angganitong ka- extreme na temperatura?

Para tuloy nakakatakot ng lumabas ng bahay ngayon, lalo’tnagbabala na nasa dangerous level o may hatid na peligro sakalusugan ng tao ang hihigit o mas mataas sa 42 degrees Celsius na heat index..

Sa ilalim ng “danger” classification, ang temperature na mula42°C to 51°C ay may kaakibat na risks of heat-related ailments gaya ng heat stroke, heat cramps o heat exhaustion.

Ayon sa DOH, nangyayari ang heat stroke kapag exposed tayo sa mainit na temperature sa matagal na panahon na dahilan para mag-overheat ang katawan at kapag napabayaan maaringmaging dahilan ng pagkamatay.

High risk sa heat stroke kung matindi ang physical activity habang nakabilad sa araw.

Hindi natin makokontrol ang panahon pero maiiwaan natin ang heat stroke kung

* I-limit ang paglabas ng bahay

* Uminom ng tubig. Magdala ng water jug o inuman kung lalabas.

* Umiwas sa mga inumin na alcoholic at may caffeine

* Mag-sombrero o magdala ng payong

* Magsuot ng maluwag at komportableng damit

* I-sked ang activity sa hapon o gabi para mas presko

Hindi dapat ipagwalang-bahala ang mga babala na ito lalo samga taong may health issue na kontra sa sobrang init gaya ng sakit sa puso o hypertension.

Hindi advisable na lumabas ng bahay kapag matindi ang init naposIbleng maging dahilan nang pagtaas ng presyon ng dugo at dehydration kaya kailangan ng dobleng pag-iingat.

Stay hydrated everyone! Uminom ng maraming tubig lalo nakung hindi maiiwasan lumabas ng bahay.

Seryoso na talaga ang isyu at hindi dapat balewalain. Sa katunayan, marami ng lugar sa bansa ang nagdeklara na ng suspensyon ng klase upang maprotektahan ang mga estudyantesa naglalagablab na init.

Parang ngayon lang ata ito nangyari sa atin dahil apektado naang ilang schools sa bansa noong Lunes at Martes mataposmagsuspende ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil samatinding heat index.

Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggangsenior high school sa mga pampublikong paaralan sa Bacolod City; Iloilo City; Capiz Roxas City dulot ng 41C na init;

Kabankalan City, Negros Occidental; Isabela, Negros Occidental.

Ipinaubaya na ng Task Force El Niño sa mga local governmentunit (LGU) ang pagpapasya sa pagdedeklara ng suspensiyon ng klase sa iba pang lugar dulot ng El Niño.

Maging a Quezon City ay kumilos na rin laban sa matinding initat inutos na ilimita ang face to face classes sa day care, elementarya at semondaryang pampublikong paaralan.

Hindi pa todo ang init ngayong pagsisimula ng summer seasondahil mararamdaman pa daw ang bugso nito sa Abril hanggangMayo kaya mag- ingat po tayong lahat.