Pinamamadali ng isang mambabatas ang pagtatayo ng mga fishing shelter at seaport upang igiit ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS).

Inihain ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee ang panukalang Fishing Shelters and Ports Act (House Bill 9011) para sa pagtatayo umano ng fishing shelters at port sa isla ng Lawak, Kota, Likas, Pag-asa, Parola, Panata, Patag, Rizal Reef at Ayungin Shoal.

“Hindi po tayo puwedeng magwalang kibo na lang sa pambubully sa atin ng dayuhan sa ating sariling bakuran. Kailangang protektahan ang buhay at kabuhayan ng ating mga mangingisda at suportahan ang ating kasundaluhan na buwis-buhay na nagbabantay at nangangalaga sa ating teritoryo,” sabi ni Lee.

Ayon kay Lee ang kanyang panukala ay nakalinya sa Executive Order 57 na inilabas ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na lumilikha sa National Maritime Council (NMC) upang mapalakas ang maritime security at maritime domain awareness sa lugar. (Billy Begas)