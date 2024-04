Ex-barangay chairman, 2 bodyguard lusot sa ambush

NAKALIGTAS sa tiyak na kamatayan ang isang dating barangay chairman at dalawa nitong bodyguard matapos silang tambangan ng apat na hindi pa nakikilalang mga suspek habang sakay ng kanyang SUV sa Legazpi City.

Ayon sa report ng Legazpi City police, hindi tumagos ang mga bala sa sasakyan na Chevrolet Suburban ni dating Kapitan Alwin Nimo, 38 anyos, kaya hindi ito nasaktan at ang kanyang dalawang kasamang bodyguard.

Sa imbestigasyon ng pulisya, papauwi na ang grupo ni Nimo, na isa nga ngayong contractor, matapos maghapunan sa isang restaurant nang tambangan sila ng mga suspek sa Purok 3, Barangay Mariawa sa nasabing lungsod bandang alas-nuebe nang gabi.

Nasa 17 hanggang 20 bala ang tumama sa bullet-proof na sasakyan.

Si Nimo ay dating kapitan ng Barangay Anislag at kilala rin sa tawag na Kap Nimo. Kamakailan lang ay sinampahan niya ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Albay Governor Grex Lagman.

Sinasabing illegal na operasyon ng jueteng ang ugat ng reklamo laban sa gobernador.

Samantala, agad namang itinanggi ni Lagman na may kinalaman siya sa ambush try kay Nimo matapos ihayag ng huli na posibleng may kinalaman sa kasong isinampa niya laban sa gobernador ang pananambang.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente. (Ronilo Dagos)