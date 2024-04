IBINIDA ni European Union (EU) Ambassador to the Philippines Luc Veron ang ganda ng Siquijor, ang ika-53 lalawigan na napuntahan niya sa Pilipinas, at kung saan siya nanatili noong Easter Sunday.

Mission accomplished nga raw si Veron sa kanyang bucket list nang mapasyalan niya ito at masaksihan ang kagandahan ng paligid

Sa katunayan, ipinagmalaki ni Veron sa kanyang X account (dating Twitter) kung gaano siya namangha sa ganda ng mga lugar sa Pilipinas.

Nag-share rin ang ambassador ng litrato niya habang pinagmamasdan ang magandang karagatan sa Siquijor habang nakatayo sa white sand.

“Happy Easter from #Siquijor! With this visit, I’ve now explored my 53rd province and I’m always amazed by the beauty of the Philippines,” wika niya.

“Wishing everyone a meaningful #Easter celebration! #BiyaheNiLuc,” dagdag pa niya.