Devin Booker nagpasabog ng 52 points versus Pelicans

MULING ginawang asintahan ni Devin Booker ang Pelicans, nagpakalat ng 52 points para balikatin ang Phoenix Suns sa 124-111 win laban sa New Orleans Lunes ng gabi (Martes/PH time).

Sa likod ng fifth-highest scoring game ng career ni Booker, isang laro na lang ang Suns (44-31) sa likod ng Pelicans (45-30) para sa sixth place sa West – huling silya sa mga didiretso sa first round ng playoffs na hindi dadaan sa play-in tournament.

Si Booker ang unang NBA player pagkatapos ni Wilt Chamberlain na umiskor ng 50 o higit pa nang tatlong beses laban sa isang team.

Pasabog din si Booker ng 52 sa 123-109 victory sa New Orleans noong January 19, at 58 sa 118-114 win noong December 12, 2022.

“It means a whole lot,” bulalas ni Booker. “My family was in attendance for two of them. Any time you get named for something Wilt did – it’s happened very times in my career – you know you did something special.”

Sumalida ng 20 points si Kevin Durant, may 19 points, 19 rebounds si Jusuf Nurkic para sa Phoenix.

Nalamangan ang Pelicans ng hanggang 25 sa third quarter, hindi na nakabalik.

“He hit some shots that we gave him, and he also hit some tough shots,” ani New Orleans coach Willie Green sa hindi maawat na si Booker. “We have to do better. I mean, there’s no excuse to get 50, put on you twice (in a season).”

Sa first quarter lang, 8 for 9 na si Booker mula 3-point range tungo sa 24 points.

Mas marami pang iniskor si Booker kumpara sa dalawang highest scorers ng Pelicans na sina Zion Williamson (30) at Trey Murphy (21). (Vladi Eduarte)