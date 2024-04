Cignal, D’Navigators pahahabain ratsada

Pahahabain ng Cignal at D’Navigators Iloilo ang kani-kanilang winning streak sa pagpapatuloy ng Spikers Turf Open Conference, Miyerkoles, sa Ynares Sports Arena sa Pasig City.

Target ng HD Spikers sa pamumuno ni reigning MVP Jau Umandal ang fourth straight victory pagsagupa sa Air Force, na sasandal naman kay Bryan Jaleco, sa alas-6 ng gabi.

“Paghahandaan namin iyung Air Force, pag-aaralan namin iyung strengths and weaknesses nila. Again, we hope to improve kung ano iyung mga lapses namin but at the same time we will focus on Air Force muna,” sabi ni Cignal head coach Dexter Clamor.

Susungkitin naman nina Francis Saura at ng D’Navigators ang third consecutive victory laban sa winless Maverick Hard Hitters sa alas-4 ng hapon. (Abante Sports)