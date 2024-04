Cherry Pie Picache pinalakpakan sa pambubugbog kay Mercedes Cabral

Ang dami na ngang nag-aabang sa sakitan, bardagulan nina Cherry Pie Picache at Mercedes Cabral!

Bet na bet talaga, at pinalakpakan, ng mga fan ang showdown ng mga karakter nila, na sabi nga ay pang-pelikula ang dating, na ala ‘the wife versus the mistress confrontation scene’!

Yes, isa nga `yan sa mga bagong pasabog ni Coco Martin para sa serye niyang “FPJ’s Batang Quiapo” pagkatapos maglabas ng special trailer, na nakakuha na ng 4 milyong total views.

Sa eksena nga kasi ay mag-eeskandalo ang dalawa dahil nahuli ni Marites (Cherry Pie) sa akto ang asawa niyang si Rigor (John Estrada) at ang kabit nitong si Lena (Mercedes) na naghahalikan.

Pinasilip sa eksena kung paano kaladkarin ni Marites si Lena at ipapahiya sa mga kapitbahay dahil ipagsisigawan niya ang mga kalokohan ni Lena.

“Gusto mo pang ipagmalaki. Pulis ito! Pero imbes na nagbabantay, asawa ko ang tinutukan,” sigaw ni Marites habang sinasabunutan si Lena.

Kahit patikim pa lang iyon sa mga maiinit na komprontasyon ng asawa at kabit, puring-puri na ng netizens ang akting nina Cherry Pie at Mercedes. Inaabangan na rin nila kung ano ang magiging reaksyon ni Rigor sa alitan ng dalawa.

Bukod dito, ang dami pang bonggang rebelasyon ang ipinasilip sa trailer tulad ng umiigting na banggaan sa pagitan nina David (Mccoy de Leon) at Pablo (Elijah Canlas), at ang muling pagkikita nina Tanggol (Coco) at Bubbles (Ivana Alawi) pagkatapos nilang makalaya mula sa kulungan.

Bongga! (Dondon Sermino)