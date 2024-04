Bong super selos: Lani Mercado nahuhumaling sa guwapong foreigner

Aminado at super proud si Congresswoman Lani Mercado na may ‘kinahuhumalingan’ siya na guwapong foreigner.

“At siya lang yata ang pinagseselosan ng asawa ko!” sabi ni Lani sa chikahan with piling-piling manunulat.

Oh, di ba? Parang ngayon lang natin narinig na may pinagseselosan si Senator Bong Revilla, ha!

“Kasi nakahingi ako ng parang standee niya. Kapag may trabaho ako, nilalagay ko ang standee sa likod ko. Tapos nagpapa-picture ako.

“Sabi niya (Bong), ‘Sino ba ‘yang nandiyan sa likuran mo?’

“Ayun, nagagalit. Nagseselos siya (Bong).

“Sabi ko sa kanya, ‘Pa ‘wag kang ganiyan, ka-birthday mo ‘yan!’ Hahahaha!” natatawang chika pa rin ni Lani.

Well, ang Korean actor na si Hyun Bin (‘Crash Landing On You’) ang tinutukoy ni Lani sa chikang ito.

At yes, umabot si Lani sa punto na gusto niyang magpunta sila ni Bong sa Switzerland para mamasyal, mag-pictorial sa location na kung saan ay pinakita, pinasikat nga sa serye ni Hyun Bin.

Kaaliw ngang magkuwento si Lani na nasa bahay talaga niya ang standee ni Hyun Bin, na kung saan siya nakapuwesto, dapat ay nasa tabi niya o nasa likod niya ito.

“Para siyang bodyguard ko. Minsan nagugulat siya (Bong) kasi minsan nasa kusina, o minsan nasa garahe. Tinatanong niya, ‘Sino ‘yang nasa likod mo?’ Hahahaha!” aliw na sabi pa rin ni Lani.

So, ano ang gagawin niya kapag nakaharap niya si Hyun Bin?

“Naku, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko!” natatawang sagot niya.

Anyway, sa birthday ni Lani sa April 13 ay ang pagtulong pa rin sa mga mamamayan ang uunahin niya.

“Sa mga mamamayan pa rin. Hindi kasi ako ma-party na tao. Gusto ko lang maraming tao na makasama, mga leaders namin.”

Well, punong-puno nga ang schedule ni Lani ngayong April. Na sa April 4 pa lang ay blessing na agad ng covered court sa Molino 2, pati na rin ng multi-purpose building, San Nicolas 2.

Sa April 6 ay may medical mission sila sa Molino 2.

At sa April 12 naman ay may Passport on Wheels, at blessing din ng multipurpose building, Aniban 1.

Sa April 13 naman ang ‘G na G with Ate Lani’ Birthday concert, na pangungunahan ng Itchyworms, kasama si Flow G, na gagawin sa NOMO parking lot.

At sa April 16 ay may Job Fair sa SM Bacoor.

Samantalang sa April 17 ay may Blood letting activity sa Strike Gym, at blessing din ng covered court, Molino 4.

Sa April 17 ay blessing naman ng covered court sa Habay 1.

Habang sa April 21 ay may Medical mission sa Niog.

Sa April 25 ay blessing pa rin ng covered court sa Molino 4, pati na covered court sa Queensrow West.

Kaloka ang schedule ni Cong. Lani sa kanyang birthday month, ha! (Dondon Sermino)