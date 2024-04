Itinatag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Inter-Agency Committee for Right of Way Activities para sa national railway projects upang maging episyente at maayos ang proseso sa pagbili ng mga lupa sa implementasyon ng lahat ng railway projects sa bansa.

Ang pagbuo ng inter-agency committee ay nakapaloob sa inilabas na administrative order No. 19 na inisyu ng Malacañang nitong March 25.

Kabilang sa magi¬ging mandato ng komite ay pakikipag-ugnayan sa implementasyon ng railway projects, pagbalangkas at pag-apruba ng mga polisiya at mga programa at pagtukoy ng mga angkop na serbisyo at programa gaya ng livelihood, resettlement at pagpapanumbalik sa kita ng mga maapektuhan ng railway projects.

“The inter-agency committee for ROW activities for national railway projects is hereby created to study and devise an efficient and collaborative mechanism to streamline the process of land acquisition necessary for the implementation of all railway pro¬jects,” anang AO.

Kabilang sa mga malalaking priority pro¬jects ng administrasyon sa transportation sector ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System, Mindanao Railway Project at ang PNR South Long Haul na layuning mapalakas ang mobility, connectivity at pag-unlad ng mga lugar sa labas ng malalaking lungsod sa bansa. (Aileen Taliping)