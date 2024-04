Barbie Forteza aminadong naiisip na ang kasal kay Jak Roberto

Mahigit kalahating milyon na sa loob ng isang araw ang nanood sa content ni Kim Chiu sa YouTube, na kung saan ay guest niya si Barbie Forteza.

Aliw nga rin kasi ang chikahan nila, na pareho nga silang kikay, maingay, at sobra-sobra ang energy sa katawan, ha!

‘This or That’ nga ang eksena nila, na pinapapili ni Kim si Barbie kung ano ang gusto nito.

At sa tanong nga kung ano ang mas gusto ni Barbie, kung bida ba o kontrabida, ang sagot ni Barbie ay bida siyempre.

“Mas marami kasing taping, eh. Hahahaha! Kasama ka sa lahat!” sagot ni Barbie.

At sa part na ‘Never Have I Ever’ ay bongga rin ang mga sagot ni Barbie sa mga tanong ni Kim. Tulad noong nag-Google siya ng pangalan niya, na yes ang sagot ni Barbie.

“Para maging aware lang ako sa sinasabi ng ibang tao. Like, may lumabas pala na break na kami ni Jak (Roberto), at magkasama kami noon, ha!

“Gusto ko lang maging self aware. At kung minsan kapag magaganda ang nababasa ko, nakaka-boost,” sey ni Barbie.

At siyempre, napag-usapan ang tungkol sa pag-aasawa, pagkakaroon ng mga anak.

“Now? Ngayon hindi! Pero nagka-come across na siya sa mind ko. Pero not anytime soon!” sagot ni Barbie.

“Oo naman!” hirit ni Kim.

“Ang sarap lang kasing isipin, na meron kang… Naiisip mo na siya ngayon, kasi in a way, medyo stable ka na. Puwede mo na siyang isipin.

“Pero not necessarily na ngayon na…,” hirit ni Barbie.

“At saka, nagba-vlog pa tayo, eh!” sey ni Kim.

“Sumasagi lang sa isip ko!” sagot ni Barbie.

“At saka marami pa tayong gagawin. Marami pang call time.

“Pero oo, sumasagi na talaga sa isip ko!” say pa rin ni Barbie.

Well, tama naman, na ang babae talaga, nakikipag-relasyon, dahil naiisip din niya na ang boyfriend niya ang magiging asawa niya, ha! Pangit naman `yung nakipag-relasyon siya, pero ang breakup pala agad ang naiisip niya, ha!

Anyway, grabe ang tilian, tawanan nina Barbie, Kim sa vlog na `yon ng huli. Nakakaloka silang dalawa. (Dondon Sermino)