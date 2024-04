Peke at walang basehan ang umiikot na dokumento sa social media kaugnay sa umano’y pre-operation report ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) noong 2012 kung saan target umano ng operasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ayon sa inilabas na pahayag ng PDEA, walang ganitong operasyon ang ahensiya noong March 11, 2012 kaya malinaw na gawa-gawa lamang ito ng mga nais manira sa Presidente.

Ayon sa PDEA, lahat ng pre-operation documents ay naka-record sa kanilang database at mayroong serial number na wala sa lumabas na doku-mento.

“The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Two pictures of documents were posted online; an Authority to Operate and a Pre-Operation Report, both dated March 11, 2012. PDEA ran a check through its Plans and Operations Reports Management Information System or PORMIS and found that no such operation was logged on said date,” anang pahayag ng PDEA.

Ang kumakalat na pre-operation report na may petsang March 11, 2012 ay nagsasaad na mayroon umanong grupo ng showbiz at mayayamang pulitiko na gumagamit ng ilegal na droga sa isang unit ng isang condominium sa Rockwell, Makati City kung saan partikular na binanggit ang pangalan ng presidente. (Aileen Taliping)