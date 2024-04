Baguhan kasi sa isang socmed app: Lea Salonga nagpaturo sa mga faney

Sa taas at layo na nga naman kasi ng narating ni Lea ay very humble itong humingi ng tulong sa netizens tungkol sa social media app na Threads.

“Good evening, folks… this is my first Threads post. Would someone kindly explain what Threads is for and how different it is from other social media apps? Thanks!“

Hinangaan ang international award-winning Broadway Superstar sa pagiging totoo nito at pagpapakumbaba.

Naaliw ang netizens sa original Kim ng Miss Saigon kaya hindi naman nila binigo ang kauna-unahang Asian actress na nanalo ng Tony Awards. Ang dami ngang sumagot sa tanong ni Lea at nagbigay ng info about Threads.

“Idol Lea,it’s a mixture of X functionality with a dash of the Instagram usability. Also, folks here seem a little nicer.“

“It is more in tune with the present times. It is more updated compared to other social media apps.“

Marami rin ang natuwa at nag-welcome kay Lea sa Threads world.

Speaking of Lea, excited siya sa kanyang concert tour sa UK sa darating na June and July at nangako namang susuporta sa kanya ang netizens sa Threads. Bongga! (Ogie N. Rodriguez)