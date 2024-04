Bagong simula o balik sa dati?

Ngayong tapos na ang Holy Week, ilan kaya ang mga utaw ang parang zombie na walker na hirap na hirap kumilos at ilan din kaya ang alive na alive na parang nakasinghot ng katol sa pagbabalik sa ika nga eh “regular programming” ng haybu natin?

Malamang na marami na naman ang magsasabing bitin ang bakasyon ngayong balik na uli sa trabaho ang may trabaho; balik sa eskuwela ang mga estudyante; balik sa gawaing bahay ang mga nasa bahay; habang ang mga tambay, balik sa pagkakamot ng “b,” as in balakubak.

Siyempre kung may mga tambay, hindi rin mawawala ang mga “marites,” na balik din sa labas ng kanilang bahay o sa tapat ng tindahan para mangalap ng mga “intel” sa kapitbahay nilang ilang araw nawala noong Mahal na Araw.

Mami-miss na naman ng mga taga-Metro Manila ang maluwag na kalsada na naranasan nang maglabasan ang mga utaw na nagpuntahan sa mga probinsya. Parang panahon nga ng total lockdown ang EDSA at Commonwealth Avenue sa luwag ng kalsada noong naglayasan palabas ng Metro Manila ang mga utaw na ginawang panahon ng bakasyon ang Semana Santa.

Ang ibang Katoliko nating mga kurimaw na “team bahay” lang kapag Semana Santa, hindi maiwasan na pansinin ang mga utaw na sinasamantala ang very long weekend ng Holy Week para magpakasaya sa bakasyon sa mga resort o pasyalan.

Kung tutuusin, hindi naman masamang magbakasyon kapag Semana Santa ang mga Katoliko lalo na kung nakahahanap din naman sila ng pagkakataon para makapagnilay out of town. At isa pa, trip nilang mag-trip sa Holy Week, kaya wala na lang basagan ng trip ika nga. Hirit ng mga supladong bakasyunista, pera naman nila ang ginagastos nila.

Pero ngayong tapos na ang bakasyon at Holy Week, ang tanong eh kung magkakaroon kaya ng bagong simula sa mga nagtika, mga nakipagsisikan pa sa pagwagayway ng palaspas para mabendisyunan ni Father, mga nagpuyat sa pagkanta sa pasyon, mga nagpapayat sa fasting, mga napudpod ang sapatos sa Visita Iglesia, mga nagpapawis sa prusisyon, at mga sinaktan ang sarili sa penitensiya?

Sabi nga kasi ng isang pari sa isang misa noong Easter Sunday, simbulo ng bagong simula ang hatid ng muling pagkabuhay ni Hesus. In short, kung walanghiya ang isang utaw, baka naman mabawasan ang pagiging walanghiya niya kung hindi naman kayang mawala.

Samantalang kung dati nang mabait ang utaw, hindi naman ibig sabihin eh magbabago rin siya at magiging walanghiya naman. In short, manatiling mabait kung hindi na kaya na lalo pang bumait, o kaya naman eh patuloy na tumulong sa mga utaw na kailangan ng tulong.

At dahil balik na uli sa dati ang buhay, aabangan na uli ang mga susunod na mga mangyayari sa paligid-ligid. Gaya halimbawa ng banggaan uli ng OG na Eat Bulaga vs It’s Showtime, o kaya naman eh maaresto na kaya ng Senado at Kamara si Pastor Apollo Quiboloy? Si Gerald Bantag, makita na kaya ng PNP at NBI, o mababalitaan na rin lang na natigok na dahil sa sakit gaya ng sidekick niyang si Ricardo Zulueta?

Asahan din na kaniya-kaniya nang pabida ang mga kakandidato sa 2025 elections. Katunayan, may ilang tatakbong senador ang sinamantala na ang Semana Santa, at umepal sa mga bakasyunista at mga team bahay.

Abangan din natin kung gaano pa titindi ang tililing ng China sa pag-angkin sa West Philippine Sea, at kung mayroong mapupulutan dahil sa pangako raw sa China na hahayaang mabulok ang barko ng Pilipinas sa Ayungin shoal, at may nagsabi pa raw noon na aalisin ang bulok na barko doon.

Tingnan din natin kung bibili ng hilaw na mangga ang mga senador sa sandaling iburo na nila ang hakbang na amyendahan ang economic provisions sa Saligang Batas dahil mas marami na raw ang mga Pinoy ang ayaw sa Cha-cha. Back to normal na nga talaga. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”