Back to normal: Tom Rodriguez balik-social media

Back to normal na nga talaga ang Kapuso actor na si Tom Rodriguez?

Nitong Lunes nga ay marami ang nagulat nang mag-post si Tom ng video sa kanyang original Instagram account na @akosimangtomas na tila inabandona na niya.

Aba, October 17, 2022 pa kasi last na nag-post si Tom sa kanyang Instagram account na ito at nag-‘sabbatical leave’ muna siya, ha!

Kahit bumalik na nga siya ng Pilipinas at nag-taping na rin sa GMA-7 ay hindi agad naging active ang ex-husband ni Carla Abellana sa Instagram account niyang iyon.

Pero gumawa naman siya ng temporary account, ang @akositomrodriguez, na nagsimula noong February 11 at may ilang mga post na.

Pero noong magpa-grooming nga siya sa isang salon, nag-post siya ng video tungkol doon.

Sabi ni Tom, “Back at Basement Salon Rockwell for an encore of the ultimate pampering session, and it didn’t disappoint. Hajji (Gbasementsalonrockwell.hajji) outdid himself once more, ensuring every snip and style was sheer perfection.

“This time, the lemongrass scalp treatment and that signature kalamansi juice were accompanied by a more intense massage, kneading away every ounce of stress and strain from my muscles. Leaving not just with a great cut, but with every ache and pain masterfully smoothed out.

“This isn’t just grooming; it’s a full-on rejuvenation ritual. #BasementSalonMagic #Renewed #BestInClass I’ll be sure to re-upload my first visit from my temporary account Cakositomrodriguez here in the coming days!”

Marami nga ang natuwa sa posting na iyon ni Tom at sinabing sana ay mas maging active pa siya sa social media.

May mga nagsabi rin na ang guwapo pa rin niya, ha!

Bongga!