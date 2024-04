Adrian Nocum hinahasa mga tira sa labas

Standings W L

San Miguel 3 0

NLEX 4 1

NorthPort 3 1

Ginebra 3 1

Terrafirma 3 2

Blackwater 3 2

TNT 2 2

Magnolia 1 1

Meralco 2 3

Rain Or Shine 1 4

Phoenix 1 4

Converge 0 5

Mga laro Miyerkoles:

(Smarrt Araneta Coliseum)

4:30pm – Meralco vs Terrafirma

7:30pm – RoS vs Converge

SUSUNDAN ng Rain or Shine ang unang panalo sa PBA Philippine Cup laban sa winless sa limang larong Converge sa second game mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Mailap ang panalo kina Justine Arana, Alec Stockton, Schonny Winston, huling tumaob ang FiberXers sa Magnolia 106-75 noong March 16.

Sa panlimang subok, nakuha ng Elasto Painters ang breakthrough win nang kubabawan ang Phoenix 100-85 noong March 17.

Higit dalawang linggo ding break ang RoS dahil sa All-Star Weekend at Holy Week, pero hindi hinayaan ni coach Yeng Guiao na matengga ang players.

Panigurado, hinasa pa ni Guiao ang free throw shooting na naging problema sa endgame ng unang apat na talo. Laban sa Phoenix, 11 of 19 sila sa stripe.

“Mahahaba ang bakasyon, so we look at it as a time to reset, a time to bring this team together,” ani Guiao. “Look at what transpired the last five games and see what we can improve.”

Unti-unti na ring nasosolusyunan ng Painters ang kanilang 3-point shooting, kontra Fuel Masters ay 13 for 48 mula long distance.

Si Adrian Nocum, 5/9 sa labas ng arc at 3/6 si Beau Belga. Mainam din sina

Andrei Caracut at Santi Santillan.

“Lagi naman sinasabi sa akin ni coach na praktisin ko ‘yung mga tira ko sa labas kasi mahihirapan ako kung puro drive lang,” wika ni Nocum. “Binibigyan naman nila ako ng kumpiyansa basta open tira ko, ‘pag ka nag-close out i-drive ko.”

In-activate ng Rain or shine si Papot Paredes para kay injured Keith Datu. (Vladi Eduarte)