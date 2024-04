WALONG Chinese ang natagpuang patay sa karagatang bahagi ng Mexico noong Sabado.

Ayon sa mga awtoridad, kinabibilangan ito ng pitong babae at isang lalaki.

Isa ang tanging nakaligtas sa insidente at sinabi nitong Mexicano ang kanilang bangkero.

Umalis aniya sila sa Tapachula sa Chiapas noong Huwebes sa pagnanais na makapasok sa US sa ilegal na paraan.

Gayunman, tumaob ang kanilang bangka nang makarating sila sa karagatan ng Francisco del Mar sa Oaxaca noong Biyernes dahil sa malalaking alon.

Nakipag-ugnayan na ang mga awtoridad sa Chinese Embassy sa Mexico para sa kaukulang hakbang sa mga biktima..

“The difficulty of obtaining visas for the United States and the economic aftershocks of Covid lockdowns have led to a sharp increase in Chinese presenting at the U.S.-Mexico border,” ayon pa sa mga imbestigador dito. (Betchai Julian)