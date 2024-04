MAGKAKASAMANG hihilera sa kalangitan ng Pilipinas ang apat na planeta bukas nang umaga.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), tampok sa hanay ng mga planeta ang Venus, Neptune, Saturn at Mars.

Gayunman, ang Venus, Saturn at Mars lang ang masisilayan ng mga mata habang kailangang gumamit ng teleskopyo o high-powered binocular para makita ang Neptune.

“A planetary alignment is a term used in astronomy to describe the phenomenon when multiple planets gather closely on one side of the sun at the same time,” pahayag ng weather bureau.

“This provides a stunning celestial display that can be observed without the need for special astronomical equipment,” dugtong pa nito. (Issa Santiago)