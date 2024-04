Willie Revillame nag-enjoy sa bakasyon bago mag-focus sa new show

This week na ang contract signing ni Willie Revillame at ng mga taga-MediaQuest Holdings ng TV5 para sa new show niya.

Malamang na this week na rin magbibigay ng official statement si Willie sa kanyang pagbabalik sa TV5.

Sabi ng isang malapit kay Willie, sobrang in-enjoy na raw ng TV host-producer ang pagbabakasyon sa beach resort nito sa Puerto Galera bago mag-focus sa sisimulang show sa TV5.

“After nga kasi nitong vacation niya sa beach resort niya sa Puerto Galera, sa new show naman niya po-focus si Willie.

“Kaya nga tomodo na siya sa bakasyon na ito. Nakasama pa niya sina John (Estrada), Coco (Martin), Cherry Pie (Picache), at iba pa niyang friends,” tsika ng aming kausap.

Sobra nga raw enjoy si Willie sa araw-araw na pagdye-jet ski.

“Sobrang jet ski si Willie. Naka-relax talaga siya bago bumalik sa trabaho.

“Kung saan-saan din kami lumibot sa Puerto Galera. Hindi lang sa beach resort niya.

“Umikot kami sakay ng yate. Tapos bumaba rin kami. Naglakad-lakad.

“Kumain kami ng halo-halo. Pinagkaguluhan si Willie ng mga tao. Daming nagpa-picture. May mga nanghingi pa ng jacket. Wala naman kaming dalang jacket, kaya si Willie namigay pa ng pera sa ibang mga nagtitinda. Tulong din niya. Galante naman kasi si Willie. Matulungin talaga.

“May mga nagkakantahan din kaming nakita. Nakakatuwa nga dahil nang makita nila si Willie, kumanta sila. Pinatugtog nila kanta ni Willie.”

At sa beach resort daw ni Willie, kapag may napapadaan daw na mga boat, nagsisigawan na pengeng jacket. Alam na raw ng mga napapadaan doon na kay Willie ang beach resort na iyon.

At masaya ang mga malalapit kay Willie na sobrang happy ang TV host-producer na magbabalik na nga ito sa telebisyon. Na malapit nang magsimula ang show nito sa TV5.

Bongga! (Jun Lalin)