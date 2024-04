Ilang araw bago ang laban ni Melvin Jerusalem kontra Yudai Shigeoka, walang kaabog-abog na idineklara ng head trainer ng Pinoy boxer na si Michael Dominggo na magiging kampeon ulit ang alaga.

Sumapit ang araw ng Linggo, nagkatotoo ang kanyang pangitain.

“Ilang araw na lang mayroon na tayong kampeon para sa Pilipinas,” mga katagang binitawan at ipinangako ni Domingo nang makausap ito ng Abante Sports sa nagdaang First Pacquiao-Elorde Awards Night sa Grand Ballroom ng Okada Resort and Casino sa Paranaque City.

Pinabagsak ni Melvin si Yudai sa third at sixth round tungo sa 12-round split decision win at agawin ang World Boxing Council (WBC) minimumweight belt ng Hapon sa Nagoya.

“Pinaghandaan natin maging iyung katawan ni Melvin, kahit patamaan niya iyon. Mayroon kaming ginawa para paghandaan iyung suntok ni Yudai. Napanood namin ang mga laban niya, kaya tingin namin kayang-kaya,” dagdag ni Domingo

Nakabalik na sa Pilipinas si Jerusalem, Lunes, sakay ng Philippine Airlines flight PR 437 bandang alas-3:35 ng hapon, sinalubong ito ng Hero’s Welcome sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaantabay ang isang press-conference kasama sina Zip Sanman Promotions co-owners Marivic Matsuura at Nobuyuki Matsuura at Sanman CEO Jim Claude Manangquil.

Nabigyang muli ng panibagong kampeon ang Pilipinas matapos ang mahigit tatlong buwan na pagkabokya matapos mawala sa kamay ni dating unified IBF/WBA junior lightweight titlist Marlon “Nightmare” Tapales ang mga korona kay undefeated super bantamweight ruler Naoya “Monster” Inoue noong Disyembre.

Natakasan ng 30-anyos na tubong Manolo Fortich, Bukidnon ang nakatatandang Shigeoka sa bisa ng dalawang 114-112 iskor mula kina Jae Bong Kim ng South Korea at American Barry Lindenman para sa split decision na panalo.

Ito ang ikalawang panalo ni Jerusalem (22-3, 12KOs) sa bansang Japan matapos nitong kunin ang World Boxing Organization 105-pound belt noong Enero 6, 2023 nang patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi sa pamamagitan naman ng second round TKO sa Osakam

Naipaghiganti ni Jerusalem ang masaklap na sinapit ng kasalukuyang Philippine Games at WBO Asia-Pacific minimumweight titlist na si Jake “El Bambino” Amparo matapos biktimahin ng nakababatang si Ginjiro Shigeoka nang pasukuin sa second-round dulot ng patama sa tagiliran para sa International Boxing Federation (IBF) mini-flyweight title para sa co-main event bout. (Gerard Arce)